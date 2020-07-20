miki nakao
Kyushu University
Fukuoka, Japan
Specialty Chief Editor
Comparative Immunology
Department of Animal Health, NEIKER- Basque Institute for Agricultural Research and Development, Basque Research and Technology Alliance (BRTA)
Derio, Bizkaia, Spain
Associate Editor
Comparative Immunology
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Comparative Immunology
Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos Geneticos (CIBIO-InBIO)
Vairão, Portugal
Associate Editor
Comparative Immunology
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Comparative Immunology
Northwestern Center of Biological Research, S.C. (CIBNOR)
La Paz, Mexico
Associate Editor
Comparative Immunology
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Comparative Immunology
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Comparative Immunology
INRA Biologie, Épidémiologie et Analyse de Risque en santé animale (BIOEPAR)
Nantes, France
Associate Editor
Comparative Immunology
Central Institute of Fisheries Education (ICAR)
Mumbai, India
Associate Editor
Comparative Immunology
Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Comparative Immunology
Biomedical Primate Research Centre (BPRC)
Rijswijk, Netherlands
Associate Editor
Comparative Immunology
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Comparative Immunology
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Comparative Immunology
University of Murcia
Murcia, Spain
Associate Editor
Comparative Immunology