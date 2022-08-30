konstantinos salonitis
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Engineering Management
University of Hail
Ha'il, Saudi Arabia
Associate Editor
Engineering Management
University of Namibia
Windhoek, Namibia
Associate Editor
Engineering Management
Keele University
Keele, United Kingdom
Associate Editor
Engineering Management
Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Engineering Management
University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Engineering Management
Faculty of Manufacturing Technologies, Technical University of Košice
Košice, Slovakia
Associate Editor
Engineering Management
University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Engineering Management
Technical University of Košice
Košice, Slovakia
Associate Editor
Engineering Management
MINES Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom
Saint-Étienne, France
Associate Editor
Engineering Management
University of National and World Economy
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Engineering Management
Division of Diabetes, Endocrinology & Gastroenterology, School of Medical Sciences, Faculty of Biology, Medicine and Health, The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Engineering Management
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Engineering Management
University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Engineering Management
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
Associate Editor
Engineering Management
University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Engineering Management