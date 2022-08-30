ferenc friedler
Széchenyi István University
Gyor, Hungary
Specialty Chief Editor
Systems Engineering
University of Hradec Králové
Hradec Králové, Czechia
Associate Editor
Systems Engineering
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Spain
Associate Editor
Systems Engineering
Silesian University of Technology
Gliwice, Poland
Associate Editor
Systems Engineering
Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten GmbH
St Pölten, Austria
Associate Editor
Systems Engineering
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Systems Engineering
Bahauddin Zakariya University
Multan, Pakistan
Associate Editor
Systems Engineering
Université de Toulouse
Toulouse, France
Associate Editor
Systems Engineering