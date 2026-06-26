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Perspective

Published on 18 Mar 2024

Meeting the challenges and strategies regarding malaria elimination: qualitative evaluation of perceptions from a local population in Colombia

in Pathogenesis

  • Angélica Knudson Ospina
  • Elkin Leonardo Simanca Castro
  • Yenny Marcela Barreto-Zorza
  • Olga Lucía Ospina Rodríguez
  • María Alejandra Parada Aguilar
  • Daniel Perilla Roa
  • Yoseth Ariza-Araújo
  • Carlos Felipe Castillo
  • Luz Adriana Olaya Másmela
  • Giovanni Apráez Ippolito
Frontiers in Malaria
doi 10.3389/fmala.2024.1241933
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