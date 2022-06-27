simone arena
University of Cagliari
Cagliari, Italy
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Additive Processes
University of Cagliari
Cagliari, Italy
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Additive Processes
Guangdong University of Technology
Guangzhou, China
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Software Technologies
Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Material Forming and Removal
Monash University
Melbourne, Australia
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Software Technologies
Laval University
Quebec, Canada
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
Tarbes, France
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Arts et Métiers ParisTech
Angers, France
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Material Forming and Removal
University of Mondragón
Mondragón, Spain
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Material Forming and Removal
University of New South Wales
Kensington, Australia
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Software Technologies
Higher Colleges of Technology
Al-Ain, United Arab Emirates
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering, RWTH Aachen University
Aachen, Germany
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Material Forming and Removal
Lisbon Higher Institute of Engineering (ISEL)
Lisboa, Portugal
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Raytheon Technologies
Waltham, United States
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Additive Processes
Minnesota State University, Mankato
Mankato, United States
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Additive Processes
Pegaso University
Naples, Italy
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Additive Processes
Malaviya National Institute of Technology, Jaipur
Jaipur, India
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Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing