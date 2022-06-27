ranadip acharya
Raytheon Technologies
Waltham, United States
Community Reviewer
Additive Processes
Raytheon Technologies
Waltham, United States
Community Reviewer
Additive Processes
Minnesota State University, Mankato
Mankato, United States
Community Reviewer
Additive Processes
Pegaso University
Naples, Italy
Community Reviewer
Additive Processes
Technical University of Malaysia Malacca
Malacca, Malaysia
Community Reviewer
Additive Processes
Polytechnic Institute of Leiria
Leiria, Portugal
Community Reviewer
Additive Processes
Institute of Systems and Computer Engineering of Coimbra, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Community Reviewer
Additive Processes
Université Paris-Saclay
Saint Aubin, France
Community Reviewer
Additive Processes
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Community Reviewer
Additive Processes
University of Vigo
Vigo, Spain
Community Reviewer
Additive Processes
Department of Industrial Engineering, School of Engineering, University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Additive Processes
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Community Reviewer
Additive Processes
Indian Institute of Technology Patna
Patna, India
Community Reviewer
Additive Processes
Washington State University
Pullman, United States
Community Reviewer
Additive Processes
Cleveland State University
Cleveland, United States
Community Reviewer
Additive Processes
Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Additive Processes
Other
Firenze, Italy
Community Reviewer
Additive Processes