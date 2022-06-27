yessine ayed
Arts et Métiers ParisTech
Angers, France
Community Reviewer
Material Forming and Removal
Arts et Métiers ParisTech
Angers, France
Community Reviewer
Material Forming and Removal
University of Mondragón
Mondragón, Spain
Community Reviewer
Material Forming and Removal
Laboratory for Machine Tools and Production Engineering, RWTH Aachen University
Aachen, Germany
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Material Forming and Removal
Institute of Mechanical Engineering, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Material Forming and Removal
Faculty of Engineering, Diponegoro University
Semarang, Indonesia
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Material Forming and Removal
Tianjin University
Tianjin, China
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Material Forming and Removal
Prince Mohammad bin Fahd University
Khobar, Saudi Arabia
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Material Forming and Removal
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
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Material Forming and Removal
Shandong University
Jinan, China
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Material Forming and Removal
Gazi University
Ankara, Türkiye
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Material Forming and Removal
Higher Technical School of Engineering, University of Seville
Seville, Spain
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Material Forming and Removal
Commercial Aircraft Corporation of China (China)
Shanghai, China
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Material Forming and Removal
University of São Paulo, São Carlos
São Carlos, Brazil
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Material Forming and Removal
ParisTech École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
Paris, France
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Material Forming and Removal
Federal University of Uberlandia
Uberlândia, Brazil
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Material Forming and Removal
College of Engineering, Dhofar University
Salalah, Oman
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Material Forming and Removal