andrea ghiotti
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Material Forming and Removal
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Material Forming and Removal
Ecole Centrale de Lyon
Écully, France
Associate Editor
Material Forming and Removal
Universidade Federal de São João del-Rei
São João del Rei, Brazil
Associate Editor
Material Forming and Removal
Ecole Centrale de Lyon
Écully, France
Associate Editor
Material Forming and Removal
University of Mons
Mons, Belgium
Associate Editor
Material Forming and Removal
Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia
Bangi, Malaysia
Associate Editor
Material Forming and Removal
University of Kaiserslautern
Kaiserslautern, Germany
Associate Editor
Material Forming and Removal
University of Mondragón
Mondragón, Spain
Associate Editor
Material Forming and Removal
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Material Forming and Removal
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Material Forming and Removal
Politecnico di Milano
Milan, Italy
Associate Editor
Material Forming and Removal
Shandong University of Technology
Zibo, China
Associate Editor
Material Forming and Removal
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Material Forming and Removal