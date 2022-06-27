qinglong an
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
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Precision Engineering
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
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Precision Engineering
Nello Carrara Institute of Applied Physics, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Sesto Fiorentino, Italy
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Precision Engineering
Department of Manufacturing Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of Technology and Economics
Budapest, Hungary
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Precision Engineering
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
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Precision Engineering
Harbin Institute of Technology
Harbin, China
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Precision Engineering
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
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Precision Engineering
School of mechanical engineering, Tianjin University of Technology and Education
Tianjin, China
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Precision Engineering
MTU Aero Engines (Germany)
Munich, Germany
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Precision Engineering
Faculty of Manufacturing Technologies, Technical University of Košice
Košice, Slovakia
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Precision Engineering
Tshwane University of Technology
Pretoria, South Africa
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Precision Engineering
Indian Institute of Technology Jodhpur
Jodhpur, India
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Precision Engineering
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
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Precision Engineering
Anna University
Chennai, India
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Precision Engineering
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
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Precision Engineering
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
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Precision Engineering
Chemnitz University of Technology
Chemnitz, Germany
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Precision Engineering