björn johansson
Department of Industrial and Materials Science, Chalmers University of Technology
Gothenburg, Sweden
Specialty Chief Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
University of Technology of Belfort-Montbéliard
Belfort, France
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
UNIDEMI, Department of Mechanical and Industrial Engineering, NOVA School of Science and Technology, Universidade NOVA de Lisboa
2829-516 Caparica, Portugal
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Departamento de Mecânica e Engenharia Industrial, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Departamento de Mecânica e Engenharia Industrial, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
University of Sussex
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Université de Lorraine
Nancy, France
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics
Nanjing, China
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Hongik University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
Tarbes, France
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
Ahmedabad, India
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing
Pohang University of Science and Technology
Pohang, Republic of Korea
Associate Editor
Sustainable Life Cycle Engineering and Manufacturing