Frontiers in Marine Science

Brief Research Report
Published on 20 Jul 2026
First evidence of live mesophotic coral reefs on the Benin continental shelf
in Discoveries
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Brief Research Report
Published on 20 Jul 2026
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 18 May 2026
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 03 Nov 2025
in Discoveries
General Commentary
Published on 09 Sep 2025
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 08 Sep 2025
in Discoveries
Methods
Published on 19 Jun 2025
in Discoveries
Data Report
Published on 03 Jun 2025
in Discoveries
Data Report
Published on 25 Mar 2025
in Discoveries
General Commentary
Published on 05 Mar 2025
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 25 Feb 2025
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 07 Feb 2025
in Discoveries
Data Report
Published on 03 Jan 2025
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 29 Nov 2024
in Discoveries
Original Research
Published on 11 Nov 2024
in Discoveries
Original Research
Published on 05 Nov 2024
in Discoveries
Original Research
Published on 29 Oct 2024
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 22 Oct 2024
in Discoveries
Original Research
Published on 21 Oct 2024
in Discoveries
Original Research
Published on 21 Oct 2024
in Discoveries
Original Research
Published on 16 Oct 2024
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 26 Sep 2024
in Discoveries
Data Report
Published on 17 Sep 2024
in Discoveries
Brief Research Report
Published on 03 Sep 2024
in Discoveries
Correction
Published on 20 Aug 2024
in Discoveries