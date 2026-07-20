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Brief Research Report

Published on 07 Feb 2025

New findings into the genetic population structure of two commercially valuable and threatened sharks, Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) and M. punctulatus (Risso, 1827), allow refining management strategy in the Central Mediterranean Sea

in Discoveries

  • Matteo Barbato
  • Sara Bonanomi
  • Diego Borme
  • Ilija Ćetković
  • Francesco Colloca
  • Manfredi Di Lorenzo
  • Ilaria A. M. Marino
  • Carlotta Mazzoldi
  • Ana Pešić
  • Antonello Sala
Frontiers in Marine Science
doi 10.3389/fmars.2025.1520573
  • 4,169 views
  • 3 citations

Original Research

Published on 21 Oct 2024

Combining the uncombinable: corporate memories, ethnobiological observations, oceanographic and ecological data to enhance climatic resilience in small-scale fisheries

in Discoveries

  • Isabel Garibay-Toussaint
  • Carolina Olguín-Jacobson
  • C. Brock Woodson
  • Nur Arafeh-Dalmau
  • Jorge Torre
  • Stuart Fulton
  • Fiorenza Micheli
  • Ryan O’Connor
  • Magdalena Précoma-de la Mora
  • Arturo Hernández-Velasco
Frontiers in Marine Science
doi 10.3389/fmars.2024.1458059
  • 6,960 views
  • 8 citations