alaa ahmed abdelrahman
Department of Mechanical Design and Production Engineering, Faculty of Engineering, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Department of Mechanical Design and Production Engineering, Faculty of Engineering, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Indian Institute of Technology Dhanbad
Dhanbad, India
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University
Semnan, Iran
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Akdeniz University
Antalya, Türkiye
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Université du Québec à Rimouski
Rimouski, Canada
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Apple, Inc
Cupertino, United States
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Trakya University
Edirne, Türkiye
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
University of Ngaoundéré
Ngaoundéré, Cameroon
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
University of New South Wales
Kensington, Australia
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Faculty of Engineering, Zagazig University
Zagazig, Egypt
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Virginia State University
Petersburg, United States
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
University of Genoa
Genoa, Italy
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
Sabancı University
Tuzla, Türkiye
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Solid and Structural Mechanics