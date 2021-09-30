michael m khonsari
Louisiana State University System
Baton Rouge, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Mechanical Engineering
University of Windsor
Windsor, Canada
Specialty Chief Editor
Fluid Mechanics
Washington State University
Pullman, United States
Specialty Chief Editor
Digital Manufacturing
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Micro- and Nanoelectromechanical Systems
Ariel University
Ariel, Israel
Specialty Chief Editor
Heat Transfer Mechanisms and Applications
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Turbomachinery
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Specialty Chief Editor
Engine and Automotive Engineering
University of Kiel
Kiel, Germany
Specialty Chief Editor
Biomechanical Engineering
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Vibration Systems
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Specialty Chief Editor
Solid and Structural Mechanics
University of Patras
Patras, Greece
Specialty Chief Editor
Digital Manufacturing
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Tribology
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Specialty Chief Editor
Mechatronics
Tsinghua University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Tribology