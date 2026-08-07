Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Design of a Vehicle Navigation System Integrating CART Decision Tree and DBSCAN Algorithm
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Digital Manufacturing
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Digital Manufacturing
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Mechatronics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Digital Manufacturing
Review
Published on 06 Aug 2026
in Digital Manufacturing
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Fluid Mechanics
Mini Review
Published on 05 Aug 2026
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Turbomachinery
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Biomechanical Engineering
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Vibration Systems
Mini Review
Published on 04 Aug 2026
in Mechatronics
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Engine and Automotive Engineering
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Turbomachinery
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Digital Manufacturing
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Tribology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Tribology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Mechatronics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Heat Transfer Mechanisms and Applications
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Vibration Systems
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Mechatronics
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Vibration Systems