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Aerodynamic Design, Performance Optimization, and Aeroacoustic Characterization of Vertical Axis Wind Turbines
- Farzad Ghafoorian
- Mahdi Moghimi
- Hui Wan
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