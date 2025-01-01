fidelis ibiang abam
University of Calabar
Calabar, Nigeria
Community Reviewer
Turbomachinery
University of Calabar
Calabar, Nigeria
Community Reviewer
Turbomachinery
P.A. College of Engineering
Mangalore, India
Community Reviewer
Turbomachinery
National Aerospace Laboratories (CSIR)
Bengaluru, India
Community Reviewer
Turbomachinery
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Community Reviewer
Turbomachinery
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Turbomachinery
Graz University of Technology
Graz, Austria
Community Reviewer
Turbomachinery
National Institute of Technology, Silchar
Silchar, India
Community Reviewer
Turbomachinery
Politehnica University of Timișoara
Timișoara, Romania
Community Reviewer
Turbomachinery
Cross Mnfg Co. (1938) Ltd.
Bath, United Kingdom
Community Reviewer
Turbomachinery
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Community Reviewer
Turbomachinery
Politehnica University of Timișoara
Timișoara, Romania
Community Reviewer
Turbomachinery
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology Surat
Surat, India
Community Reviewer
Turbomachinery
Wuhan University
Wuhan, China
Community Reviewer
Turbomachinery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Turbomachinery
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Turbomachinery
Independent researcher
46145 Oberhausen, Germany
Community Reviewer
Turbomachinery