Perspective
Published on 07 Aug 2026
The neonatal continuous glucose monitoring paradox: why at-risk infants still lack access to a transformative technology—A call for needs-led innovation
in Regulatory Science
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Perspective
Published on 07 Aug 2026
in Regulatory Science
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Regulatory Science
Opinion
Accepted on 05 Aug 2026
in Regulatory Science
Opinion
Accepted on 05 Aug 2026
in Regulatory Science
Perspective
Accepted on 04 Aug 2026
in Regulatory Science
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Regulatory Science
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Regulatory Science
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Regulatory Science
Systematic Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Regulatory Science
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Regulatory Science
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Regulatory Science
Review
Published on 29 Jul 2026
in Regulatory Science
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Regulatory Science
Systematic Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Regulatory Science
Systematic Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Regulatory Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Regulatory Science
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Regulatory Science
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Regulatory Science
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Regulatory Science
Policy and Practice Reviews
Accepted on 22 Jul 2026
in Regulatory Science
Hypothesis and Theory
Published on 22 Jul 2026
in Regulatory Science
Perspective
Accepted on 21 Jul 2026
in Regulatory Science
Perspective
Published on 21 Jul 2026
in Regulatory Science
Policy Brief
Accepted on 20 Jul 2026
in Regulatory Science