gulnaz t javan
Department of Physical Sciences, Alabama State University
Montgomery, United States
Specialty Chief Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Enlight Medical
Shanghai, China
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
New Jersey Institute of Technology
Newark, United States
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Faculté des Sciences, Aix Marseille Université
Marseille, France
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
California Polytechnic State University
San Luis Obispo, United States
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
California State University, Northridge
Los Angeles, United States
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Alabama State University
Montgomery, United States
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Florida State University
Tallahassee, United States
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Laboratório de Parasitologia Integrativa e Paleoparasitologia, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz – IOC/FIOCRUZ
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology
Istanbul University-Cerrahpasa
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Ancient DNA and Forensic Microbiology