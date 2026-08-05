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Original Research

Published on 16 Jun 2026

Phylogenomic and comparative genomic analyses of Aeromonas spp. from South American aquatic systems reveal extensive genomic diversity, antimicrobial resistance, and predicted human pathogenicity

in Aquatic Microbiology

  • Enrique Garcia-Candela
  • Aarón Mondragón-Martínez
  • Gerald Moreno-Morales
  • Milagros Cabrera-Soregui
  • Víctor Humberto Puicón Niño de Guzmán
  • Juan C. Ramos Gorbena
  • Alcides Guerra Santa Cruz
  • Lidia Cruz-Neyra
  • Julio Solis-Sarmiento
Frontiers in Microbiology
doi 10.3389/fmicb.2026.1823138
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