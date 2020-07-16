michael rappe
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, United States
Specialty Chief Editor
Aquatic Microbiology
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Shanghai Ocean University
Shanghai, China
Associate Editor
Aquatic Microbiology
National Taiwan Ocean University
Keelung, Taiwan
Associate Editor
Aquatic Microbiology
University of Louisiana at Lafayette
Lafayette, United States
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, United States
Associate Editor
Aquatic Microbiology
University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Aquatic Microbiology
George Mason University
Fairfax, United States
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Max Planck Institute for Marine Microbiology, Max Planck Society
Bremen, Germany
Associate Editor
Aquatic Microbiology
United States Geological Survey (USGS), United States Department of the Interior
Reston, United States
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Research Institute of Limnology, Mondsee, Faculty of Biology, University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Universidad del Alba (Chile)
Santiago, Chile
Associate Editor
Aquatic Microbiology
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Aquatic Microbiology