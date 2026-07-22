Mini Review
Published on 22 Jul 2026
S-layer architecture and glycosylation and their role in shaping virus–host specificity in prokaryotes
in Biology of Archaea
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