eveline peeters
Vrije University Brussels
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Biology of Archaea
University of Freiburg
Freiburg, Germany
Associate Editor
Biology of Archaea
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Biology of Archaea
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Biology of Archaea
University of York
York, United Kingdom
Associate Editor
Biology of Archaea
University of Münster
Münster, Germany
Associate Editor
Biology of Archaea
University of Bergen
Bergen, Norway
Associate Editor
Biology of Archaea
Winogradsky Institute of Microbiology, Russian Academy of Sciences (RAS)
Moscow, Russia
Associate Editor
Biology of Archaea
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Biology of Archaea
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Biology of Archaea
Charm Therapeutics
London, United Kingdom
Associate Editor
Biology of Archaea
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Biology of Archaea
Beijing Forestry University
Beijing, China
Associate Editor
Biology of Archaea
Andalusian Center for Development Biology, Spanish National Research Council (CSIC)
Seville, Spain
Associate Editor
Biology of Archaea
University of Technology Sydney
Sydney, Australia
Associate Editor
Biology of Archaea