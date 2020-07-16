andreas teske
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Extreme Microbiology
National Agricultural Research Center
Islamabad, Pakistan
Associate Editor
Extreme Microbiology
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Extreme Microbiology
CONICET Center for Electron Microscopy (CIME)
San Miguel de Tucumán, Argentina
Associate Editor
Extreme Microbiology
UMR6023 Laboratoire Microorganismes Génome Et Environnement (LMGE)
Aubière, France
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Tehran
Tehran, Iran
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Saint Joseph, Institute of Science and Environment
Macau, Macao, SAR China
Associate Editor
Extreme Microbiology
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Extreme Microbiology
Universidad Autonoma de Chile Sede Talca
Talca, Chile
Associate Editor
Extreme Microbiology
Athabasca University
Athabasca, Canada
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Bergen
Bergen, Norway
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Extreme Microbiology
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Extreme Microbiology
University of Oklahoma
Norman, United States
Associate Editor
Extreme Microbiology