aldo corsetti
University of Teramo
Teramo, Italy
Specialty Chief Editor
Food Microbiology
Center for Research and Development in Food, Faculty of Exact Sciences, National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Food Microbiology
Cooperative Research Centre for Contamination Assessment and Remediation of the Environment, The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Food Microbiology
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Food Microbiology
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences
Warsaw, Poland
Associate Editor
Food Microbiology
Department of Agricultural, Food and Forestry Sciences, University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Food Microbiology
United States Food and Drug Administration
Silver Spring, United States
Associate Editor
Food Microbiology
Washington State University
Pullman, United States
Associate Editor
Food Microbiology
School of Agricultural Sciences, University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Food Microbiology
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura
Cáceres, Spain
Associate Editor
Food Microbiology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Food Microbiology
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Food Microbiology
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Food Microbiology
Institute of Technology of Agricultural Products, Hellenic Agricultural Organization
Lycovrissi, Greece
Associate Editor
Food Microbiology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Food Microbiology