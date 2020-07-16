trevor carlos charles
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Institute for Biosecurity and Microbial Forensics, Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
University of Eastern Piedmont
Vercelli, Italy
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Faculty of Forestry, University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Graphic Era Hill University
Dehradun, India
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
National Botanical Research Institute (CSIR)
Lucknow, India
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants
Jiangsu University
Zhenjiang, China
Associate Editor
Microbe and Virus Interactions with Plants