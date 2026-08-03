Review
Accepted on 03 Aug 2026
Microbially Induced Calcite Precipitation (MICP): Mechanisms, Engineering Applications, and Pathway to Field-Scale Deployment :A Comprehensive Review
in Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
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Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Editorial
Published on 30 Jul 2026
in Microbiological Chemistry and Geomicrobiology
Original Research
Published on 30 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Published on 29 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Accepted on 24 Jul 2026
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Accepted on 21 Jul 2026
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Published on 20 Jul 2026
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Editorial
Published on 17 Jul 2026
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Published on 10 Jul 2026
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Published on 06 Jul 2026
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Published on 24 Jun 2026
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Published on 23 Jun 2026
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Published on 23 Jun 2026
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Published on 04 Jun 2026
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Published on 01 Jun 2026
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Published on 29 May 2026
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Review
Published on 29 May 2026
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Mini Review
Published on 25 May 2026
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Published on 21 May 2026
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Published on 20 May 2026
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Published on 14 May 2026
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