knut rudi
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Specialty Chief Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Norwegian University of Life Sciences
As, Norway
Specialty Chief Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
University of Galway
Galway, Ireland
Specialty Chief Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Specialty Chief Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Oslo University Hospital
Oslo, Norway
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
National Cancer Institute (NIH)
Rockville, United States
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
School of Health Sciences, International Medical University
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Foshan University
Foshan, China
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Washington State University Health Sciences Spokane
Spokane, United States
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems
Federal University of Bahia (UFBA)
Salvador, Brazil
Associate Editor
Microorganisms in Vertebrate Digestive Systems