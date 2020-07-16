matthias hess
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Systems Microbiology
Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council (CNR)
Turin, Italy
Associate Editor
Systems Microbiology
Indian Veterinary Research Institute (IVRI)
Bareilly, India
Associate Editor
Systems Microbiology
Carl Hayden Bee Research Center, Agricultural Research Service (USDA)
Tuscon, United States
Associate Editor
Systems Microbiology
University Hospital and Faculty of Medicine, University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Systems Microbiology
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Systems Microbiology
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Systems Microbiology
Department of Plant Protection Patras, Institute of Industrial and Forage Crops, Hellenic Agricultural Organization 'DEMETER'
Patras, Greece
Associate Editor
Systems Microbiology
Oslo University Hospital
Oslo, Norway
Associate Editor
Systems Microbiology
University of Jammu
Jammu, India
Associate Editor
Systems Microbiology
National Research Council - Water Research Institute
Montelibretti (Rome), Italy
Associate Editor
Systems Microbiology
National Dairy Research Institute (ICAR)
Karnal, India
Associate Editor
Systems Microbiology
Faculty of Veterinary Medicine, University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Systems Microbiology
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Systems Microbiology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Systems Microbiology