paola grenni
Water Research Institute, National Research Council
Montelibretti (Rome), Italy
Specialty Chief Editor
Terrestrial Microbiology
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
University of California, Riverside
Riverside, United States
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Laboratory of Plant Biotechnology “Biotechnologies végétales”, Faculty of Sciences, Ibn Zohr University
Agadir, Morocco
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Sichuan Agricultural University
Ya'an, China
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Université de Neuchâtel
Neuchâtel, Switzerland
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture
Washington D.C., United States
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Czech University of Life Sciences Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Terrestrial Microbiology
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Terrestrial Microbiology