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Original Research

Published on 18 Feb 2026

Predicting drug–drug interactions between ayahuasca alkaloids and SSRIs using physiologically based pharmacokinetic modeling

in Biological Modeling and Simulation

  • Gabriella de Souza Gomes Ribeiro
  • Beatriz Aparecida Passos Bismara Paranhos
  • Fabiane Dörr
  • Maurício Yonamine
  • Bianca Villanova
  • Lorena Terene Lopes Guerra
  • Adrieli Oliveira Raminelli
  • Jose Augusto Silva Reis
  • Caio Cesar de Paula
  • Anna Beatriz Vicentini Zacharias
Frontiers in Molecular Biosciences
doi 10.3389/fmolb.2026.1768402
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