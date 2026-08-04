Frontiers in Nephrology

Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
The Lactate Dehydrogenase-to-Albumin Ratio is independently associated with Moderate-to-severe Tubulointerstitial Fibrosis in Patients with IgA Nephropathy
in Glomerular disease
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Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Glomerular disease
Brief Research Report
Published on 04 Aug 2026
in Glomerular disease
Mini Review
Published on 22 Jul 2026
in Glomerular disease
Systematic Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Glomerular disease
Brief Research Report
Published on 17 Jul 2026
in Glomerular disease
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Glomerular disease
Case Report
Published on 13 Jul 2026
in Glomerular disease
Original Research
Published on 22 May 2026
in Glomerular disease
Case Report
Published on 03 Mar 2026
in Glomerular disease
Original Research
Published on 27 Feb 2026
in Glomerular disease
Review
Published on 13 Feb 2026
in Glomerular disease
Brief Research Report
Published on 09 Jan 2026
in Glomerular disease
Systematic Review
Published on 07 Jan 2026
in Glomerular disease
Original Research
Published on 09 Dec 2025
in Glomerular disease
Systematic Review
Published on 24 Nov 2025
in Glomerular disease
Case Report
Published on 21 Nov 2025
in Glomerular disease
Case Report
Published on 02 Oct 2025
in Glomerular disease
Opinion
Published on 18 Sep 2025
in Glomerular disease
Brief Research Report
Published on 10 Sep 2025
in Glomerular disease
Case Report
Published on 02 Sep 2025
in Glomerular disease
Case Report
Published on 26 Aug 2025
in Glomerular disease
Case Report
Published on 30 Jun 2025
in Glomerular disease
Original Research
Published on 16 Jun 2025
in Glomerular disease
Original Research
Published on 29 Apr 2025
in Glomerular disease