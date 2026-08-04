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Original Research

Published on 22 May 2026

‘…completely exhausted and weak, really drained.’: a multinational qualitative interview study of healthcare provider, patient, and caregiver experiences of C3 glomerulopathy and primary (idiopathic) immune complex membranoproliferative glomerulonephritis diagnosis, burden and management

in Glomerular disease

  • Sayna Norouzi
  • Mingyi Huang
  • Carly Rich
  • Katie Gordon
  • Lucia Quintana-Gallardo
  • Ryan Naylor
  • Mona Amet
  • Laura Mirams
  • Elizabeth Holdsworth
  • Fernando Caravaca-Fontán
Frontiers in Nephrology
doi 10.3389/fneph.2026.1770706
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