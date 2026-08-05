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Original Research

Published on 10 Jul 2026

Potential neuroprotective and anticonvulsant effects of Ganoderma lucidum ethanol extract and its impact on affective comorbidities associated with pentylenetetrazol kindling model of epilepsy: behavioral, biochemical and histological studies

in Epilepsy

  • Itto Rahou Abdessamad
  • Bikjdaouene Leila
  • Bahbiti Youssef
  • Sqalli Houssaini Youssef
  • El Mekhlouf Youssef
  • Azeroil Fatima
  • Doumar Hanan
  • Dimaoui Amal
  • El-Hessni Aboubaker
  • Mesfioui Abdelhalem
Frontiers in Neurology
doi 10.3389/fneur.2026.1752481
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