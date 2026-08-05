Frontiers in Neurology

Review
Accepted on 05 Aug 2026
Cerebellar neuromodulation in drug-resistant epilepsy
in Epilepsy
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Epilepsy
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Epilepsy
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Epilepsy
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Epilepsy
Review
Published on 28 Jul 2026
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Review
Accepted on 22 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
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Accepted on 22 Jul 2026
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Original Research
Published on 21 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
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Opinion
Published on 16 Jul 2026
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Original Research
Published on 10 Jul 2026
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Review
Published on 09 Jul 2026
in Epilepsy
Hypothesis and Theory
Published on 03 Jul 2026
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Review
Published on 29 Jun 2026
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Original Research
Published on 15 Jun 2026
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Published on 05 Jun 2026
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Review
Published on 03 Jun 2026
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Original Research
Published on 29 May 2026
in Epilepsy
Review
Published on 20 May 2026
in Epilepsy
Systematic Review
Accepted on 11 May 2026
in Epilepsy
Opinion
Published on 07 May 2026
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Systematic Review
Published on 20 Apr 2026
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Original Research
Published on 16 Apr 2026
in Epilepsy