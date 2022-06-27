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Exploring autonomic regulation in maternal mental health: Physiological pathways underlying pregnancy, stress, and neonatal outcomes
- Mary Kimmel
- Nicolò Pini
- Jimena Fritz
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