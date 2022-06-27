paul forsythe
University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
Gut-Brain Axis
College of Medicine, The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Arkansas State University
Jonesboro, United States
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Department of Gastroenterology, Peking University Third Hospital
Beijing, China
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Azabu University
Sagamihara, Japan
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Université Toulouse III Paul Sabatier
Toulouse, France
Associate Editor
Gut-Brain Axis
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Gut-Brain Axis
University College Cork
Cork, Ireland
Associate Editor
Gut-Brain Axis
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Gut-Brain Axis
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Gut-Brain Axis
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Gut-Brain Axis
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Gut-Brain Axis