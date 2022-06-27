michela chiappalone
University of Genoa
Genoa, Italy
Specialty Chief Editor
Neuroprosthetics
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Neuroprosthetics
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Neuroprosthetics
Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Neuroprosthetics
Indian Institute of Technology Kanpur
Kanpur, India
Associate Editor
Neuroprosthetics
School of Medicine, Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Neuroprosthetics
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Neuroprosthetics
Optios
New York City, United States
Associate Editor
Neuroprosthetics
Innsbruck Medical University
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Neuroprosthetics
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Neuroprosthetics
g.tec medical engineering GmbH
Schiedlberg, Austria
Associate Editor
Neuroprosthetics
Boğaziçi University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Neuroprosthetics
Santa Lucia Foundation (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Neuroprosthetics
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Neuroprosthetics
Dokkyo Medical University
Mibu, Japan
Associate Editor
Neuroprosthetics
Konkuk University Medical Center
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Neuroprosthetics