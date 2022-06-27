guo-yuan yang
Med-X Research Institute, School of Biomedical Engineering, Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Translational Neuroscience
Columbia University Irving Medical Center, Columbia University
New York, United States
Associate Editor
Translational Neuroscience
Ewha Womans University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Translational Neuroscience
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Translational Neuroscience
Department of Surgery, Dentistry, Paediatrics and Gynaecology, School of Medicine and Surgery, University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Translational Neuroscience
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Translational Neuroscience
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Translational Neuroscience
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Translational Neuroscience
Swansea University
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Translational Neuroscience
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Translational Neuroscience
School of Medicine, University of Maryland
Baltimore, United States
Associate Editor
Translational Neuroscience
University of Kragujevac
Kragujevac, Serbia
Associate Editor
Translational Neuroscience
Niigata University of Health and Welfare
Niigata, Japan
Associate Editor
Translational Neuroscience
Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Translational Neuroscience
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Associate Editor
Translational Neuroscience
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Associate Editor
Translational Neuroscience