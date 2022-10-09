beatriz morales-nin
Mediterranean Institute for Advanced Studies, Spanish National Research Council (CSIC)
Esporles, Spain
Specialty Chief Editor
Blue Food Provisions
Institute of Marine Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Vigo, Spain
Associate Editor
Blue Food Provisions
University of Agder
Kristiansand, Norway
Associate Editor
Blue Food Provisions
United States Coast Guard Academy
New London, United States
Associate Editor
Blue Food Provisions
AZTI - Sustainable Fisheries Management
Sukarrieta, Spain
Associate Editor
Blue Food Provisions
Marine Research Division, Technology Center Expert in Marine and Food Innovation (AZTI)
Pasaia, Spain
Associate Editor
Blue Food Provisions
Blue Growth & Marine Services
Arendal, Norway
Associate Editor
Blue Food Provisions
University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Blue Food Provisions
Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS)
Beijing, China
Associate Editor
Blue Food Provisions
Norwegian Institute of Marine Research (IMR)
Bergen, Norway
Associate Editor
Blue Food Provisions