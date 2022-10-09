sebastian christoph alexander ferse
Faculty of Fisheries and Marine Sciences, IPB University
Bogor, Indonesia
Specialty Chief Editor
Marine Governance
IPB University
Bogor, Indonesia
Associate Editor
Marine Governance
Latvian Institute of Aquatic Ecology
Riga, Latvia
Associate Editor
Marine Governance
t-ELIKA
Venice, Italy
Associate Editor
Marine Governance
Climate Service Center Germany (GERICS)
Hamburg, Germany
Associate Editor
Marine Governance
Gulf Fisheries Centre, Fisheries and Oceans Canada (DFO)
Moncton, Canada
Associate Editor
Marine Governance
Pontifical Catholic University of Peru
Lima, Peru
Associate Editor
Marine Governance
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Marine Governance
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Marine Governance
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Marine Governance