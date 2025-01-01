massimo broggini
Mario Negri Institute for Pharmacological Research (IRCCS)
Milano, Italy
Community Reviewer
Cancer Genetics
School of Science, Engineering and Environment, University of Salford
Manchester, United Kingdom
Community Reviewer
Pharmacology of Anti-Cancer Drugs
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Community Reviewer
Radiation Oncology
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Community Reviewer
Cancer Immunity and Immunotherapy
Department of Immunology, School of Medicine, University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Community Reviewer
Gastrointestinal Cancers: Colorectal Cancer
San Matteo Hospital Foundation (IRCCS)
Pavia, Italy
Community Reviewer
Radiation Oncology
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Community Reviewer
Hematologic Malignancies
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Community Reviewer
Surgical Oncology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Gastrointestinal Cancers: Hepato Pancreatic Biliary Cancers
Laval University
Quebec, Canada
Community Reviewer
Hematologic Malignancies
University of Bern
Bern, Switzerland
Community Reviewer
Molecular and Cellular Oncology
Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Community Reviewer
Genitourinary Oncology
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Radiation Oncology
Ohio State University Hospital
Columbus, United States
Community Reviewer
Breast Cancer
University of Brescia
Brescia, Italy
Community Reviewer
Cancer Molecular Targets and Therapeutics
Oswaldo Cruz Foudantion (FIOCRUZ)
Salvador, Brazil
Community Reviewer
Cancer Metabolism