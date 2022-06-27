giuseppe giaccone
Department of Cardiothoracic Surgery, Weill Cornell Medicine, Cornell University
New York, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Oncology
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)
Genève, Switzerland
Specialty Chief Editor
Thoracic Oncology
European Institute of Oncology IEO (IRCCS)
Milan, Italy
Specialty Chief Editor
Cancer Immunity and Immunotherapy
American Cancer Society
Atlanta, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Molecular Targets and Therapeutics
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Specialty Chief Editor
Skin Cancer
Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Gynecological Oncology
Division of Cancer Imaging Research, Department of Radiology and Radiological Science, School of Medicine, Johns Hopkins Medicine
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Imaging and Image-directed Interventions
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Epidemiology and Prevention
Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Immunity and Immunotherapy
Peter MacCallum Cancer Centre
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Breast Cancer
Mario Negri Institute for Pharmacological Research (IRCCS)
Milano, Italy
Specialty Chief Editor
Cancer Molecular Targets and Therapeutics
University of Bonn
Bonn, Germany
Specialty Chief Editor
Cancer Immunity and Immunotherapy
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Specialty Chief Editor
Genitourinary Oncology
Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy and Health Sciences, St. John’s University
newyork, United States
Specialty Chief Editor
Cancer Cell Signaling
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Breast Cancer