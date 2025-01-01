nagla abdel karim
Augusta University
Augusta, United States
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Augusta University
Augusta, United States
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Research Institute Hospital 12 de Octubre
Madrid, Spain
Community Reviewer
Thoracic Oncology
The Ohio State University
Columbus, United States
Community Reviewer
Thoracic Oncology
University Hospital of Basel
Basel, Switzerland
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Institut Gustave Roussy
Villejuif, France
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Cancer Science Institute of Singapore, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Pisana University Hospital
Pisa, Italy
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Department of Pathology, IRCCS San Gerardo dei Tintori Foundation
Monza, Italy
Community Reviewer
Thoracic Oncology
City of Hope National Medical Center
Duarte, United States
Community Reviewer
Thoracic Oncology
University Hospital of Ioannina
Ioannina, Greece
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN)
Rio de Janeiro, Brazil
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Departamento de Oncologia, Centro Hospitalar Universitário do Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Thoracic Oncology
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Community Reviewer
Thoracic Oncology
National Institute of Cancerology (INCAN)
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Thoracic Oncology
University of Siena
Siena, Italy
Community Reviewer
Thoracic Oncology
Northwell Health
New York, United States
Community Reviewer
Thoracic Oncology