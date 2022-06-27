ali a abdulkareem
College of Dentistry, University of Baghdad
Baghdad, Iraq
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
College of Dentistry, University of Baghdad
Baghdad, Iraq
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Milano, Italy
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiiEM)
Almada, Portugal
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Instituto Nacional de Geriatría
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Egas Moniz Center for Interdisciplinary Research (CiiEM)
Almada, Portugal
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Scientific Clinical Institute Maugeri (ICS Maugeri)
Pavia, Italy
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
University of Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
University at Buffalo
Buffalo, United States
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
Ahmedabad University
Ahmedabad, India
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
University of Tennessee Health Science Center (UTHSC)
Memphis, United States
Community Reviewer
Cardiometabolic Health
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Community Reviewer
Cardiometabolic Health