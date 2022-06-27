kaumudi joshipura
School of Public Health, Ahmedabad University
Ahmedabad, Gujarat, India
Field Chief Editor
Frontiers in Oral Health
Temple University
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Oral Infections and Microbes
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Cardiometabolic Health
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Specialty Chief Editor
Preventive Dentistry
Department of Oral Diagnosis, School of Dentistry of Piracicaba, Campinas State University
Piracicaba, Brazil
Specialty Chief Editor
Oral Cancers
University of Rochester
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Oral Health Promotion
Dental School, University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Oral Epidemiology
University of South Carolina
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Oral Health and Nutrition
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Oral Cancers
Université de Lille
Lille, France
Associate Editor
Oral Infections and Microbes
Hamad Medical Corporation
Doha, Qatar
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery
São Leopoldo Mandic School
Campinas, Brazil
Associate Editor
Oral Infections and Microbes
Bayero University Kano
Kano, Nigeria
Associate Editor
Oral and Maxillofacial Surgery