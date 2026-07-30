Submit your research
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Start your submission and get more impact for your research by publishing with us.
Ready to publish? Check out our author guidelines for everything you need to know about submission, from choosing a journal and section to preparing your manuscript.
Reviewing a manuscript? See our editorial guidelines for everything you need to know about Frontiers’ peer review process.
Our rigorous, transparent peer review process combines expert review and constructive dialogue to strengthen your manuscript.
Article processing charges (APCs) apply to articles that are accepted for publication by our external editors, following rigorous peer review.
Department of Oral Diagnosis, School of Dentistry of Piracicaba, Campinas State University
Piracicaba, Brazil
Specialty Chief Editor
Oral Cancers
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Oral Cancers
Metropolitan Autonomous University
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Oral Cancers
The Hormel Institute, University of Minnesota Twin Cities
Austin, United States
Associate Editor
Oral Cancers