ricardo d. coletta
Department of Oral Diagnosis, School of Dentistry of Piracicaba, Campinas State University
Piracicaba, Brazil
Specialty Chief Editor
Oral Cancers
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Oral Cancers
Metropolitan Autonomous University
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Oral Cancers
The Hormel Institute, University of Minnesota Twin Cities
Austin, United States
Associate Editor
Oral Cancers
Augusta University
Augusta, United States
Associate Editor
Oral Cancers
Capital Medical University
Beijing, China
Associate Editor
Oral Cancers
Department of Life Sciences, Health, and Health Professions, Link Campus University
Roma, Italy
Associate Editor
Oral Cancers
Temple University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Oral Cancers
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Oral Cancers
Juárez University of the State of Durango
Durango, Mexico
Associate Editor
Oral Cancers
Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust
Brighton, United Kingdom
Associate Editor
Oral Cancers
Department of Life Sciences, Health, and Health Professions, Link Campus University
Roma, Italy
Associate Editor
Oral Cancers
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Oral Cancers
Innsbruck Medical University
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Oral Cancers
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Oral Cancers
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
Associate Editor
Oral Cancers