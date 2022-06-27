shilpa n bhupathiraju
Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Cardiometabolic Health
University of Kentucky
Lexington, United States
Associate Editor
Cardiometabolic Health
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiometabolic Health
University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Cardiometabolic Health
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Cardiometabolic Health
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiometabolic Health
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Cardiometabolic Health
Bristol Dental School, Faculty of Health Sciences, University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Cardiometabolic Health
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Cardiometabolic Health
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Cardiometabolic Health
University of Missouri–Kansas City
Kansas City, United States
Associate Editor
Cardiometabolic Health
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
Cardiometabolic Health
Catholic University of the Sacred Heart, Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Cardiometabolic Health
St. Elizabeths Hospital
Washington D.C., United States
Associate Editor
Cardiometabolic Health