ezekiel taiwo adebayo
Faculty of Dental Sciences, University of Medical Sciences
Ondo, Nigeria
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Oral Surgery
Faculty of Dental Sciences, University of Medical Sciences
Ondo, Nigeria
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Oral Surgery
Ahmadu Bello University
Zaria, Nigeria
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Oral and Maxillofacial Surgery
Melaka Manipal Medical College
Manipal, India
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Oral and Maxillofacial Surgery
School of Dentistry, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
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Oral and Maxillofacial Surgery
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
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Oral and Maxillofacial Surgery
NHS
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Oral and Maxillofacial Surgery
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
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Oral and Maxillofacial Surgery
University of Port Harcourt
Port Harcourt, Nigeria
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Oral Surgery
University of Port Harcourt
Port Harcourt, Nigeria
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Oral and Maxillofacial Surgery
University of Benin
Benin, Nigeria
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Oral and Maxillofacial Surgery
Ministry of Health (Saudi Arabia)
Riyadh, Saudi Arabia
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Oral and Maxillofacial Surgery
Faculty of Dentistry, College of Medicine, University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
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Oral Surgery
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Oral and Maxillofacial Surgery
College of Dentistry, Taibah University
El-Madinah El Munawarah, Saudi Arabia
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Oral and Maxillofacial Surgery
Faculty of Medicine, Helwan University
Cairo, Egypt
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Oral and Maxillofacial Surgery
School of Dental Medicine, Harvard University
Boston, United States
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Oral and Maxillofacial Surgery