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Periodontitis and Systemic Disease: Epidemiological Evidence, Biological Pathways, and Clinical Implications
- Yago Gecy De Sousa Né
- Benso Sulijaya
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