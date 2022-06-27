jaime kapitulnik
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Specialty Chief Editor
Drug Metabolism and Transport
University of Rhode Island
Kingston, United States
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
LAQV/REQUIMTE, Faculty of Pharmacy, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Texas Southern University
Houston, United States
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Institute of Clinical Pharmacology, University Medical Center Göttingen
Göttingen, Germany
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Clinical Pharmacology Unit, Hadassah Medical Center
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
School of Infection and Immunity, University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport
Pacific University
Forest Grove, United States
Associate Editor
Drug Metabolism and Transport