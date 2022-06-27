heike wulff
University of California, Davis
Davis, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Pharmacology
Institute of Molecular Pathology Biomarkers, University of Extremadura
Cáceres, Spain
Specialty Chief Editor
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Neuropharmacology
Genmab US, Inc.
Plainsboro, United States
Specialty Chief Editor
Obstetric and Pediatric Pharmacology
Montreal University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Pharmacoepidemiology
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Specialty Chief Editor
Pharmacology of Ion Channels and Channelopathies
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Pharmacoeconomics, Drug Access and Value Assessment
Centre de Pharmacologie et de Thérapeutique, Institut de recherche expérimentale et clinique, Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales, Université catholique de Louvain
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Pharmacology of Anti-Cancer Drugs
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Predictive Toxicology
School of Pharmacy, Faculty of Life Sciences, University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Ethnopharmacology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Gastrointestinal and Hepatic Pharmacology
School of Pharmacy, Fudan University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Pharmacology of Anti-Cancer Drugs
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Specialty Chief Editor
Drug Metabolism and Transport
Michigan Medicine, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Specialty Chief Editor
Experimental Pharmacology and Drug Discovery
Chongqing Medical University
Chongqing, China
Specialty Chief Editor
Renal Pharmacology
Universidade do Minho Instituto de Investigacao em Biomateriais Biodegradaveis e Biomimeticos
Braga, Portugal
Specialty Chief Editor
Integrative and Regenerative Pharmacology